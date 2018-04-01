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| | Россиянка прошла легендарную игру "Змейка" на Nokia 3310

Россиянка прошла легендарную игру "Змейка" на Nokia 3310

Вчера, 23:26
В начале 2000-х финская компания Nokia создала игру «Змейка». Жительница России сломала стереотип, что пройти до конца и заполнить все клеточки просто нереально. Известно, что в прошлом году финны усовершенствовали модель 3310, но всем известную игру убирать не стали.

Россиянка прошла легендарную игру "Змейка" на Nokia 3310

 

Напомним, что суть игры «Змейка» в том, чтобы заполнить все места на поле, при этом нельзя врезаться о свой хвост. Россиянка прошла культовую игру всего лишь за 30 мин. Общество считало, что пройти игру просто невозможно, но девушке это же удалось. В итоге удалось разузнать – что же будет в конце легендарной игры?

Оказалось, что конца в знаменитой «Змейке» нет, так как змея в конечном итоге врезается сама в себя. Россиянка смогла набрать максимальное количество очей – 0781. Известно, что когда на поле остается лишь одна свободная клетка, еда для увеличения размера змеи не появляется и пройти игру до полного заполнения нереально – змея врубается сама в себя.

Россиянка прошла легендарную игру "Змейка" на Nokia 3310

 

Геймерша расстроилась, что компания HMD Global не учла факт о полном прохождении игры. Девушка ожидала обычную запись «Поздравляем, мы победили!», но, к сожалению, ничего подобного узреть не удалось.
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