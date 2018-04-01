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| | Xiaomi Redmi 4X распродают по нереально низкой цене

Xiaomi Redmi 4X распродают по нереально низкой цене

Сегодня, 21:27
Известно, что начался старт продаж новинки Redmi 5, но его габариты не совсем удобны для пользователей. Аналогом служит Xiaomi Redmi 4X, который немного уступает новому смартфону, но в то же воемя имеет ряд преимуществ. И вот в компании решил огласить акцию, которая позволит продать смартфон по крайне низкой цене.

Xiaomi Redmi 4X распродают по нереально низкой цене

 

Ровно год назад (1 апреля – прим. VladTime) начали продавать гаджет на просторах AlliExpress, а уже сегодня интернет-магазин преподнес акцию от которой нереально отказаться. Отметим, что распродаже продлится всего лишь два дня. Создатели сайта готовы продать модель Redmi 4X в ограниченом количестве. Одно лицо сможет купить в магазине не более двух аппаратов.

Стоит отметить, что Xiaomi Redmi 4X с 3 ГБ оперативки и 32 ГБ встроенной памяти продают всего за 7 700 руб, ниже цены просто не найти. Известно, что распродающиеся смартфоны имеют две цвета – золотистую и черную. За доставку в ответе служба сайта, поэтому нет сомнений, что телефон придет в течение двух недель. Акция действует до 3-го апреля 2018 года, а потом цена повысится на 20%.
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