Xiaomi Redmi 4X распродают по нереально низкой цене

Известно, что начался старт продаж новинки Redmi 5, но его габариты не совсем удобны для пользователей. Аналогом служит Xiaomi Redmi 4X, который немного уступает новому смартфону, но в то же воемя имеет ряд преимуществ. И вот в компании решил огласить акцию, которая позволит продать смартфон по крайне низкой цене.

Ровно год назад (1 апреля – прим. VladTime) начали продавать гаджет на просторах AlliExpress, а уже сегодня интернет-магазин преподнес акцию от которой нереально отказаться. Отметим, что распродаже продлится всего лишь два дня. Создатели сайта готовы продать модель Redmi 4X в ограниченом количестве. Одно лицо сможет купить в магазине не более двух аппаратов.Стоит отметить, что Xiaomi Redmi 4X с 3 ГБ оперативки и 32 ГБ встроенной памяти продают всего за 7 700 руб, ниже цены просто не найти. Известно, что распродающиеся смартфоны имеют две цвета – золотистую и черную. За доставку в ответе служба сайта, поэтому нет сомнений, что телефон придет в течение двух недель. Акция действует до 3-го апреля 2018 года, а потом цена повысится на 20%.