В Сети появились снимки аккумуляторов Samsung Galaxy J8 и J8 Plus

В Сети пользователи обнаружили снимки аккумуляторов смартфонов Samsung Galaxy J8 и J8 Plus. По мнению юзеров, скоро данные мобильные устройства официально представят публике, так как непосредственно перед презентацией компании-разработчики теряют бдительность и допускают утечки.

Домбровский Сергей

Руководители организации Samsung неоднократно говорили у выпуске передовых аппаратов Galaxy S9 и S9 Plus. После производства дорогих моделей, компания-разработчик займется созданием телефонов, рассчитанных на покупателей со средним достатком. Инсайдеры публиковали информацию о разрабатываемых смартфонах Samsung Galaxy J8 и J8 Plus. Эти устройства заметили на бенчмарках. По мнению экспертов, более дорогую версию оснастят аккумулятором на 3,5 тысячи мАч. Дешевой достанется питающая батарея на 3 тысячи мАЧ.По словам специалистов, аппараты вероятнее всего оснастят процессором Exynos 7870, ОЗУ емкостью 3 ГБ. Гаджет будет функционировать на базе ОС Android 8.0 Oreo. Официально технические особенности Samsung Galaxy J8 и J8 Plus не сообщают.