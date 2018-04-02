Uber отказали в праве испытывать беспилотные машины

Компании Uber запретили участвовать в испытаниях беспилотных автомобилей. Запрет распространяется на американский штат Аризона. Причиной для запрета стала смертельная авария. Отметим, что запрет также распространился на штат Калифорния.

Анна Котова

Смертельная авария произошла 18 марта. В ней участвовало беспилотное авто, которое сбило женщину. Сначала стражи порядка заявляли, что в транспортном происшествии Uber не виноват, так как пешеход собирался перейти дорогу в неположенном месте и выскочила перед машиной из темноты. Однако в течение 10 дней местная пресса нашла некоторые доказательства того, что в аварии виновна машина. По поводу технических характеристик вопросов к компании-производителю нет. Из-за того, что женщина появилась перед машиной внезапно, ни один водитель не смог бы вовремя отреагировать. Однако беспилотный автомобиль должен был затормозить, так как ориентируется по лазерным датчикам, которым темнота не помеха.Сейчас не понятно, кто виноват в аварии, так как каждый перекладывает вину друг на друга. Выяснилось, что губернатор Аризоны дал разрешение на тестирование авто еще в 2016 году. Но тогда оповещать граждан об этом не требовалось. Однако сейчас многие ставят губернаторы это в вину.