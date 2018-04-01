Процессор Qualcomm Snapdragon 841 на 16 ядер стал рекордсменом на бенчмарке

Уже во втором полугодии текущего года может состояться анонс новейшего 16-ядерного чипа от Qualcomm. Согласно предварительным данным, процессор, подобный Qualcomm Snapdragon 841, никогда раньше не использовался в смартфонах. Остается надеяться, что это не первоапрельская шутка, ведь информация попала в Сеть именно 1 апреля.

Дарья Светозарова

Каждое из ядер процессора обладает частотой 2,3 гигагерц. На первый взгляд, это не так впечатляет, как частота 2,8 гигагерц у чипа Snapdragon 845. В то же время, у него всего восемь ядер, а у новинки их 16. Поэтому за счет общей производительности ядер Qualcomm Snapdragon 841 будет мощнее.Это предположение уже подтвердили представители бенчмарка Geekbench. Они испытали процессор в одном из смартфонов с оперативкой на восемь «гектар». Устройство с этим процессором набрало 2018 баллов в одноядерном тесте и 10401 – в многоядерном. Это стало рекордным показателем в категории вычислительной мощности премиум-класса.Среди неоспоримых преимуществ процессора также наличие графического ускорителя Adreno 630 и модема Snapdragon X20 LTE. С его помощью чип может развивать скорость в сетях четвертой генерации LTE 4G до 1,2 Гбит/с. Из этого можно заключить, что новый чипсет бьет рекорды по производительности, однако все другие характеристики остаются прежними.