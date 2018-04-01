Смартфон iPhone SE 2 не выйдет в 2018 году

В нынешнем году ожидался выход гаджета от "яблочного" концерна iPhone SE 2. Ныне имеющаяся модель SE пользуется популярностью в мире, так как это довольно приемлемый по стоимости смартфон, радующий людей дизайном и производительностью.
Не все потребители предпочитают смартфоны с большим дисплеем, одних даже устраивает 4-дюймовая версия, именно такими показателями обладает iPhone SE. Гаджет реализуется по цене в 18 000 рублей, у него хорошая камера и отличная производительность.
Все ждут iPhone SE 2, но вряд ли смартфон появится на рынке. За последнее время он стал неким мистическим проектом, а многие сравнивают его с пятым сезоном "Шерлока".
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