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| | BlackBerry сделала свой онлайн-магазин приложений бесплатным

BlackBerry сделала свой онлайн-магазин приложений бесплатным

Сегодня, 16:05
С 1 апреля 2018 года вступает в силу обновление для онлайн-магазина BlackBerry World. Теперь все приложения будут бесплатными.

BlackBerry сделала свой онлайн-магазин приложений бесплатным

 

Недавно компания обрадовала всех пользователей мобильных устройств, работающих на операционной системе BlackBerry 10, и оповестила их о приятном сюрпризе. В «День смеха» из онлайн-магазина BlackBerry World будут удалены все платные приложения. До 30 апреля 2018 года компания обещает вернуть деньги всем пользователям, которые успели приобрести приложения. По окончанию обозначенного срока за возвращение средств будут отвечать сами авторы приложений.

BlackBerry заранее предупредила разработчиков, чтобы те на портале поставщика сделали свои приложения бесплатными, иначе их удалят после 31 марта. По заявлению представителей компании, данные меры не исключают наличие платных услуг или контента, которые добавили разработчики внутрь самих приложений. Данные меры являются подтверждением того, что к 2019 году BlackBerry намерена прекратить поступление новых приложений.
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