Samsung Galaxy Note 9 сможет распознавать пользователей по дыханию

Презентация нового Samsung Galaxy Note 9 состоится еще нескоро. Но инсайдеры уже распространяют слухи о том, что новый фаблет будет оснащен системой распознавания пользователей по дыханию.

Samsung в прошлом году запатентовала портативный анализатор газов, способный определять степень алкогольного опьянения человека по дыханию. Такой «алкотестер» якобы появится в Note 9. Эта функция гаджета сможет закрыть доступ к телефону пьяному владельцу. По слухам, разработчики смогут усовершенствовать данную технологию и «научить» анализатор газов Galaxy Note 9 распознавать дыхание каждого человека, предоставляя доступ к пользованию устройством. Есть вероятность того, что датчик сможет фиксировать физическое и эмоциональное состояние пользователя, изучив его частоту дыхания, интенсивность выдоха.Благодаря способностям газоанализатора ограничивать возможности пользователя, Galaxy Note 9 получит дополнительный уровень защиты. Кроме того, ранее сообщалось о наличии в будущем устройстве сканера радужной оболочки глаза и отпечатков пальцев на экране.