В Goat Simulator введут королевскую битву

В Coffee Stain Studios сообщается, что Goat Simulator обзаведется режимом королевской битвы. На карте размером 10/10 км, по которой можно будет перемещаться на реактивном ранце и другом транспорте, в ожесточённой схватке сойдутся до 200 млекопитающих различной формы и раскраски. Обновление изначально появится на ПК, а чуть позже на других консолях и мобильных устройствах. Известно, что доступны кроссплатформенные матчи.

В режиме королевской битвы геймер каждый раз будет получать абсолютно другого козла с уникальной способностью. Один умеет пускать из пасти огонь, другой сможет задавить своим массивным телом тощего противника, третий же за счёт огромного веса сумеет воссоздать высокие прыжки и мастерские кульбиты. Отмечается, что высадка на поле битвы будет осуществляться изо рта огромной парящей в небе козы. Игроки выпрыгнут в любой точке локации, которая состоит из относительно крупных поместий, ферм, рощиц, а также из необычных мест (замки и магические подземелья – прим. VladTime). В таком духе геймеры смогут узреть практически каждую достопримечательность всех итераций Goat Simulator.Эксперты отмечают, что в королевской битве можно будет использовать различное оружие, начиная самым простым и заканчивая химерными разработками. Персонаж возьмет языком оружие, будь то АК-47, М16 или помповый дробовик, и начнет расстреливать своих противников. Чтобы уберечь себя от разбирательств по правам животных, Coffee Stain Studios ввела такую возможность – козла нельзя убить пока строка здоровья не достигнет нуля. Животное весело потанцует и скроется за горизонт.Авторы мода считают, что это не лучшее их обновление, но так или иначе вниманием королевскую битву точно не обделят.