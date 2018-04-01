Пользователи пришли в восторг от «мистических» обоев для iPhone

Компания Apple не устает баловать своих клиентов новыми разработками и уникальными опциями. Очередной «фишкой» в исполнении программистов «яблочной» корпорации стали «магические» обои, которые произвели в Сети настоящий фурор.

Дарья Светозарова

Еще при создании первого варианта iOS 11 сотрудники компании добавили в систему новую анимацию для экрана блокировки iPhone и iPad. Отмечается, что она проступает при использовании любых заставок. При этом программисты добавили специальные изображения, которые выводятся на экран почти «магическим» путем. Четыре из них привели пользователей в неописуемый восторг.Все дело в том, что одни объекты на картинке исчезают раньше других. Такой эффект достигается благодаря анимационным свойствам экрана. Пользователи отмечают, что когда загрузили их в интернет как гифки, зрелище получилось менее впечатляющим, но все равно эффектным. Объясняется это все теми же особенностями экрана «яблочных» гаджетов.