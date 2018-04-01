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| | Хлеб для космонавтов сможет храниться 2 года

Хлеб для космонавтов сможет храниться 2 года

Сегодня, 14:45
Хлеб – один из важнейших атрибутов застолья. Космонавты не остались без внимания, поэтому на помощь придут представители из ФГАНУ НИИ, что специализируется на хлебной промышленности. Известно, что хлеб для космонавтов сможет сохранять свои свойства до 2 лет. Такую информацию предоставила директор НИИ Марина Николаевна Костюченко.

Хлеб для космонавтов сможет храниться 2 года

 

Женщина сообщила, что для большего срока годности эксперты прибегут к новейшим технологиям, которые не влияют на качество хлеба.

«Возможно, для сохранения свежести изделия будут использованы специализированные функциональные добавки, многофазные технологии — как правило, чем дольше готовится тесто, тем дольше хранится хлеб. Значительно увеличить срок годности позволяют современная упаковка и применение тепловой, ультрафиолетовой, лучевой и других способов обработки. Но наша задача — сохранить не только свежесть, но и вкус, аромат традиционного хлеба», - рассказала Марина Николаевна в ходе более глубокого информирования по хлебным добавкам.

Костюченко также добавила, что продукт крайне необходим экипажу, поэтому нужно создать максимально длительный срок годности.

Стоит отметить, что около 60 лет НИИ выпускал хлебобулочные изделия для космонавтов. Срок годности хлеба составлял на тот момент 15 месяцев.

Напомним, что ранее завод «Ракета», который специализируется на часах, выпустил модель часов «Байконур». Изделия специально создано для российских космонавтов.
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