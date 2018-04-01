Apple планирует выпустить ЛГБТ-циферблат для Apple Watch

В 2017 году компания Apple выпустила в продажу ограниченное число уникальных радужных ремешков для Apple Watch. Теперь всех сторонников движения Pride ожидает уникальный циферблат.

В коде последней тестовой версии iOS 11.3 были обнаружены строки с данной информацией. На дисплее часов хаотично двигались несколько радужных ленточек. Это можно было увидеть, зайдя в «универсальный доступ» – место, где хранится музыка, а также описывается для слабовидящих всё, что происходит на экране.Дата выхода нововведения неизвестна. Специалисты считают, что оно появится с новой версией прошивки, или будет приурочено к какому-нибудь мероприятию ЛГБТ в США. Компания не раз подчёркивала, что для неё не имеет значение, к какому сексуальному меньшинству принадлежат её клиенты. Также стоит отметить, что Apple оказывает финансовую помощь движению Pride