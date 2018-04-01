Аналитики назвали скрытые функции iOS, о которых мало кто знает

Американские аналитики сразу же принялись изучать обновленную операционную систему iOS. В ходе анализа эксперты обнаружили интересные функции, о которых не проинформировали разработчики «яблочной» компании. В первую очередь, это возможность повторного звонка путем нажатия и удерживания кнопки вызова.
Далее эксперты обнаружили, что в аккаунте пользователя App Store теперь появилась функция «Скрытые покупки», которая показывает скрытые ранее приложениях. В режиме Live Photos также появилась интересная новинка. Теперь пользователь при помощи взмахивания сможет изменять фильтры на фотографиях.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях