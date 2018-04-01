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| | Аналитики назвали скрытые функции iOS, о которых мало кто знает

Аналитики назвали скрытые функции iOS, о которых мало кто знает

Сегодня, 13:08
Аналитики из США после выгода обновленной версии iOS обнаружили необычные функции, которых ранее не было на смартфонах iPhone. Эксперты заявили, что новые возможность помогут значительно упростить жизнь пользователю.

Аналитики назвали скрытые функции iOS, о которых мало кто знает

 

Американские аналитики сразу же принялись изучать обновленную операционную систему iOS. В ходе анализа эксперты обнаружили интересные функции, о которых не проинформировали разработчики «яблочной» компании. В первую очередь, это возможность повторного звонка путем нажатия и удерживания кнопки вызова.

Далее эксперты обнаружили, что в аккаунте пользователя App Store теперь появилась функция «Скрытые покупки», которая показывает скрытые ранее приложениях. В режиме Live Photos также появилась интересная новинка. Теперь пользователь при помощи взмахивания сможет изменять фильтры на фотографиях.
Светлана Славянская
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