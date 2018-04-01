Samsung разрабатывает смарт-часы с размером дисплея как смартфон

Для удержания большого экрана смарт-часов новой разработки компании Samsung под названием Wearable electronic device специалисты будут использовать достаточно объёмный ремень.
Южнокорейская компания не распространяется о своей новинке, но смотря на эскиз известно только то, что на одной из боковых панелей будет находиться модуль с огромным экраном. Разработчики уверены, что именно большой дисплей даст возможность сделать Wearable electronic device более функциональным. Умные часы с необычным дизайном могут полностью вытеснить смартфоны.
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