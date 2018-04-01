Эксперты сообщают о дефиците новых моделей iPhone 9 и iPhone X Plus на старте продаж

Новинки iPhone 9 и iPhone X Plus уже нашли большое количество поклонников, желающих их приобрести. Хотя гаджеты представят только этой осенью, но эксперты IT-индустрии уже уверены, что на старте своих продаж смартфоны будут в дефиците.

Дарья Дмитриева

Дефицит мобильных устройств iPhone 9 и iPhone X Plus в начале выхода новинок на рынок продаж связан с большой суммой инвестиций, которую запросила японская компания производителей экранов Japan Display. Американская компания, в свою очередь, не сможет заплатить японцам 500 миллионов долларов.Смотря на эти обстоятельства, становится понятно, что производителю будет не хватать деталей для комплектования iPhone 9 и iPhone X Plus. Изначально такая ситуация приведёт к задержке производства. Как результат – нехватка гаджетов во всём мире.Финансовая ситуация Japan Display сейчас находится в прискорбном состоянии в связи с тем, что воспользовалась OLED-матрицами производства Samsung. Поэтому ей приходится запрашивать столь большие инвестиции, чтобы хоть как-то наладить финансовое положение компании.