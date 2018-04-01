Новое приложение для Androind спрячет вырез на экране смартфона

Самым первым смартфоном с вырезом на экране стал iPhone X. После него многие гаджеты обзавелись такой особенностью. Представители Apple запретили своим разработчикам закрывать этот вырез. Однако создатели Android-смартфонов решили поступить по своему: они разрешают скрывать данную особенность, даже выпустили новое приложение.

Анна Котова

Отметим, что на некоторых девайсах есть родная функция, которая позволяет пользователю самому скрыть вырез на экране. Однако не все смартфоны обладают данной особенностью. Для этого один из разработчиков создал специальное приложение Nacho Notch. Данная разработка бесплатна, а код для активации любой желающий может взять на GitHub.Создатель нового приложения сделал его доступным для всех, так как оно бесплатно. Также он не стал в него помещать даже рекламу. Разработчик говорит, что купил смартфон с вырезом, но в прошивке нет функции для его скрытия. Именно в этот момент создатель и решил придумать приложение, которое поможет пользователям, а также работающее на платформе Android.