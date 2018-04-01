Huawei P20 Pro обошел Pixel 2 XL по качеству фотографий

Специалисты сравнили новинку китайской компании Huawei P20 Pro и Pixel 2 XL. Им удалось выяснить, что устройство от Google уступает своему оппоненту в плане камеры.

Китайскому смартфону удалось обойти своего конкурента за счет улучшенных программ по обработке снимков, которая позволяет привнести в фотографию больше красок, чёткости и естественности. Ранее Google использовала самые революционные технологии в создании камер для своих устройств. Однако Huawei решили забрать первенство себе в данном секторе, и, как отмечают специалисты и владельцы телефонов, им это удалось.

Павел Селивёрстов

Пользователям Huawei P20 Pro понравилось решение производителей, решивших заняться улучшением уже имеющихся функций вместо того, чтобы придумывать множество новых и бесполезных. Они отметили, что смартфон прекрасно работает в режиме ночной съемки.На обработку снимка китайский девайс тратит около четырех секунд, за это время программное обеспечения телефона детально разбирает снимок, выравнивая цвета и повышая резкость.