«Умные »часы Xiaomi Amazfit Smart Sports Watch 2 появились в продаже

При всех его полезных характеристиках, он стоит менее десяти тысяч рублей. Позиционируется Amazfit Smart Sports Watch 2 как спортивный гаджет. На сайт разработчика девайс попал без лишней шумихи, которая обычно сопровождает выпуск высокотехнологичных новинок. Предварительный заказ на смарт-часы от Xiaomi уже открыт.
Amazfit Smart Sports Watch 2 получили защиту в виде сапфирового стекла, керамической рамки и нержавеющей стали 316L. Все это в комплексе предохраняет спортивные часы от попадания влаги и пыли в соответствии со стандартом IP68. Благодаря этому гаджет останется невредимым даже на глубине в 50 метров.
Использовать устройство можно как для спорта, так и для деловой активности. Для этого в нем предусмотрены два соответствующих режима. Смарт-часы от Xiaomi поддерживает бег, прогулочный шаг, триатлон, альпинизм, бассейн и даже езду верхом. В устройство внедрен GPS-приемник, который помогает с точностью определить локацию. Без подзарядки во время интенсивной работы часы гаджет сохраняет активность в течение 35 часов. При умеренной нагрузке пользователь получает пять суток автономной работы. Пок4а устройство доступно лишь в одном цвете – черном. Однако разработчики обещают создать гаджет в других цветовых вариантах. В России гаджет появится уже в июне.
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