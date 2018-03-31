«Умные »часы Xiaomi Amazfit Smart Sports Watch 2 появились в продаже

В последний день марта китайская корпорация Xiaomi порадовала пользователей сообщением о том, что в продажу поступили «умные» часы Amazfit Smart Sports Watch 2. При этом цена нового девайса приятно удивила.

Дарья Светозарова

При всех его полезных характеристиках, он стоит менее десяти тысяч рублей. Позиционируется Amazfit Smart Sports Watch 2 как спортивный гаджет. На сайт разработчика девайс попал без лишней шумихи, которая обычно сопровождает выпуск высокотехнологичных новинок. Предварительный заказ на смарт-часы от Xiaomi уже открыт.Amazfit Smart Sports Watch 2 получили защиту в виде сапфирового стекла, керамической рамки и нержавеющей стали 316L. Все это в комплексе предохраняет спортивные часы от попадания влаги и пыли в соответствии со стандартом IP68. Благодаря этому гаджет останется невредимым даже на глубине в 50 метров.Использовать устройство можно как для спорта, так и для деловой активности. Для этого в нем предусмотрены два соответствующих режима. Смарт-часы от Xiaomi поддерживает бег, прогулочный шаг, триатлон, альпинизм, бассейн и даже езду верхом. В устройство внедрен GPS-приемник, который помогает с точностью определить локацию. Без подзарядки во время интенсивной работы часы гаджет сохраняет активность в течение 35 часов. При умеренной нагрузке пользователь получает пять суток автономной работы. Пок4а устройство доступно лишь в одном цвете – черном. Однако разработчики обещают создать гаджет в других цветовых вариантах. В России гаджет появится уже в июне.