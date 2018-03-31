Samsung оснастил Always On Display поддержкой анимации смартфона

Изначально разработчики, вводившие в работу технологию Always On Display, рассчитанную на инновационные устройства последнего поколения с OLED-экранами, делали ставку на экономии энергопотребления. Но подобная статичность вызвала недовольство у пользователей продукции Samsung, которые не оценили попытку сохранить заряд гаджета на более долгий срок.
Производители учли допущенную ошибку, сделав так, что сейчас Always On Display воспринимает GIF-анимацию в случае проведения загрузки из любых источников. Более того, заблокированный экран способен реагировать на анимацию, однако для этого необходимо загрузить ПО до версии 3.2.26.4, а затем в меню настроек активировать функцию добавления анимации.
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