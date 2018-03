Samsung оснастил Always On Display поддержкой анимации смартфона

Южнокорейская компания Samsung потратила немало времени на разработку необычной технологии Always On Display, внедрив ее во все флагманские смартфоны. Однако, сделанного инженерам показалось мало, поэтому они добавили также функцию, отвечающую за поддержку анимации.

Пойда Анна

Изначально разработчики, вводившие в работу технологию Always On Display, рассчитанную на инновационные устройства последнего поколения с OLED-экранами, делали ставку на экономии энергопотребления. Но подобная статичность вызвала недовольство у пользователей продукции Samsung, которые не оценили попытку сохранить заряд гаджета на более долгий срок.Производители учли допущенную ошибку, сделав так, что сейчас Always On Display воспринимает GIF-анимацию в случае проведения загрузки из любых источников. Более того, заблокированный экран способен реагировать на анимацию, однако для этого необходимо загрузить ПО до версии 3.2.26.4, а затем в меню настроек активировать функцию добавления анимации.