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| | Сервис коротких ссылок Google URL Shortener прекратит свое существование

Сервис коротких ссылок Google URL Shortener прекратит свое существование

Сегодня, 18:22
Компания Google сегодня объявила о том, что в скором времени ожидается закрытие сервиса goo.gl, предназначенного для сокращения ссылок. Юзеры смогут пользоваться Google URL Shortener до 13 апреля 2018 года. Известно, что сервис планируют заменить на Firebase Dynamic Links (FDL).

Сервис коротких ссылок Google URL Shortener прекратит свое существование

 

Представители американской корпорации Google предлагают новым пользователям различные альтернативные службы вместо goo.gl. Например, Bitly и Ow.ly.

Юзеры смогут использовать все функциональные возможности сервиса, а также создание новых ссылок до 30 марта 2019 года. Далее сервис прекратит функционирование, но все ссылки, которые были созданы на протяжении его деятельности, продолжат свою работу. С 30 мая текущего года доступ к сервису Google URL Shortener будут иметь лишь разработчики, для остальных пользователей сервис – ограничен.

Корпорация сообщила, что вынуждена закрыть такой популярный сервис для того, чтобы сконцентрироваться на более масштабных разработках. Создатели Google URL Shortener намерены разработать сервис для сокращения ссылок для мобильных приложений.
Татьяна Преображенская
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