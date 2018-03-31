Сервис коротких ссылок Google URL Shortener прекратит свое существование

Представители американской корпорации Google предлагают новым пользователям различные альтернативные службы вместо goo.gl. Например, Bitly и Ow.ly.
Юзеры смогут использовать все функциональные возможности сервиса, а также создание новых ссылок до 30 марта 2019 года. Далее сервис прекратит функционирование, но все ссылки, которые были созданы на протяжении его деятельности, продолжат свою работу. С 30 мая текущего года доступ к сервису Google URL Shortener будут иметь лишь разработчики, для остальных пользователей сервис – ограничен.
Корпорация сообщила, что вынуждена закрыть такой популярный сервис для того, чтобы сконцентрироваться на более масштабных разработках. Создатели Google URL Shortener намерены разработать сервис для сокращения ссылок для мобильных приложений.
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