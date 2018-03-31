Экс-сотрудник Google X сконструировал роботов-охранников для офисов

Инженер, который раньше работал в компании Google X, разработал роботов для охраны офисов. Трэвис Дейл не только не опустил руки после увольнения, но и создал собственный стартап Cobalt Robotics. Его разработчики привлекли инвестиции на сумму в 13 миллионов долларов. В его проекты вложились такие фирмы, как Sequoia Capital, Storm Ventures, Founders Fund.

Дарья Светозарова

Сообщается, что роботизированные охранники годятся для работы в любых коммерческих помещениях: офисах, торговых центрах, клиниках. Им под силу обнаружить утечки воды и предотвратить нападения злоумышленников. Раньше Дейл планировал работать над программным обеспечением, однако страсть к робототехнике перевесила желание сэкономить на производстве ПО. Так возникла Cobalt Robotics. Инженер рассказывает, что его идея заключается в позволении роботам и людям делать то, что они хотят, и что им нравится.Дейл пояснил, что роботы не смогут полностью заменить людей-охранников, но штат их существенно сократится благодаря машинам. Роботы в случае ЧС могут связаться с людьми и сообщить о происходящем. Вопреки расхожему мнению, механизмы не будут конкурировать с людьми, просто охранников из плоти и крови недостаточно в свете участившихся обстрелов американских торговых центров.В 2016 году на безопасность компании США потратили 68 миллиардов долларов. К 2022 году расходы увеличатся до 125 миллиардов.