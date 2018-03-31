GoPro продемонстрировала новую камеру HERO

Из-за давления конкурентов компаний-производителей со своими новыми разработками GoPro решила снова появиться на рынке только в нижнем ценовом сегменте. Всего за 200 долларов пользователь может приобрести качественную камеру от бренда, который показал себя в создании камер для экстрима. Данное устройство оснащено датчиком с разрешением в 10 мегапикселей. Этот сканер даст возможность снимать видео на скорости 60 к/с, а также с разрешением 1080 на 1440. Для управления таким устройством пользователь может воспользоваться либо сенсорным дисплеем, либо голосовой системой.
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