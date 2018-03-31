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| | GoPro продемонстрировала новую камеру HERO

GoPro продемонстрировала новую камеру HERO

Сегодня, 18:09
После длительного затишья компания GoPro решила громко заявить о себе на рынке бюджетных товаров. В компании продемонстрировали камеру HERO, а также сообщили, что данный продукт будет стоить всего 200 долларов.

GoPro продемонстрировала новую камеру HERO

 

Из-за давления конкурентов компаний-производителей со своими новыми разработками GoPro решила снова появиться на рынке только в нижнем ценовом сегменте. Всего за 200 долларов пользователь может приобрести качественную камеру от бренда, который показал себя в создании камер для экстрима. Данное устройство оснащено датчиком с разрешением в 10 мегапикселей. Этот сканер даст возможность снимать видео на скорости 60 к/с, а также с разрешением 1080 на 1440. Для управления таким устройством пользователь может воспользоваться либо сенсорным дисплеем, либо голосовой системой.

 
Чтобы сделать устройство намного дешевле, чем у конкурентов, создателям пришлось отказаться от некоторых функций, например, Wi-Fi. Отметим, что по размерам новое устройство будет напоминать гаджет GoPro HERO6 Black. Уже сейчас любой может заказать камеру в США за 200 долларов, а в странах Европы за 220 евро.

Анна Котова
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