FLIR Systems и DJI создали камеру с тепловизором Zenmuse XT2 для дронов

Новая система позволит получать стандартный видеоряд в 4К-формате. Также, если возникнет нужда, операторы смогут переключить аппарат на тепловизионную съемку или на работу в режиме «Картинка в картинке».
Использовать устройство можно при любой погоде. Она подходит для дронов с платформами DJI Matrice 600 и Matrice 200 Series. Дроны существенно расширяют возможности работы камеры и тепловизора, поскольку предоставляют им беспрецедентную свободу.
Такие аппараты пригодятся в поисково-спасательных операциях, в системе пожарного надзора или инспекции зданий. С их помощью можно проверять электросети, энергоустановки и солнечные электростанции. На сегодняшний день информации о точной стоимости камеры нет.
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