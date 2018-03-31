FLIR Systems и DJI создали камеру с тепловизором Zenmuse XT2 для дронов

Компании FLIR Systems и DJI создали передовую камеру Zenmuse XT2. Ею планируется оснастить беспилотники. Ее изюминкой станет вмонтированный тепловизор, который дополнит существующий в устройстве традиционный сенсор на 12 миллионов пикселей.

Дарья Светозарова

Новая система позволит получать стандартный видеоряд в 4К-формате. Также, если возникнет нужда, операторы смогут переключить аппарат на тепловизионную съемку или на работу в режиме «Картинка в картинке».Использовать устройство можно при любой погоде. Она подходит для дронов с платформами DJI Matrice 600 и Matrice 200 Series. Дроны существенно расширяют возможности работы камеры и тепловизора, поскольку предоставляют им беспрецедентную свободу.Такие аппараты пригодятся в поисково-спасательных операциях, в системе пожарного надзора или инспекции зданий. С их помощью можно проверять электросети, энергоустановки и солнечные электростанции. На сегодняшний день информации о точной стоимости камеры нет.