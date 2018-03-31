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| | Компания Google сделала робота для игры в «камень-ножницы-бумагу»

Компания Google сделала робота для игры в «камень-ножницы-бумагу»

Сегодня, 17:35
Компания Google представила робота HandBot. Он может копировать жесты владельца и играть с ним в «камень-ножницы-бумагу».

Компания Google сделала робота для игры в «камень-ножницы-бумагу»

 

Представляет собой данное устройство роботизированную руку. В компании Google отмечают, что девайс относительно просто складывать и ремонтировать, в случае необходимости – на такое хватит выходных. Как это делать, наглядно демонстрируется в презентационном ролике, как сообщает VladTime.

Эксперты отмечают, что HandBot не является самым полезным устройством на свете, однако поможет отвлечься во время монотонной работы за компьютером, например. По словам Мелиссы Дэниэлс, разработчика программ платформы Android Things, целью разработки было показать, что можно вообще сделать, используя потенциал и возможности Android. Специалист выразила надежду, что такой пример вдохновит и других создателей роботов на интересные эксперименты.

Ирина Летинская
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