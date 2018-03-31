Компания Google сделала робота для игры в «камень-ножницы-бумагу»

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Мнения
Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…
От Редактора
Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…
Американская компания Google представила первую версию новой операционной системы Android O. Данная ОС лимитирует функционирование приложений в фоновом режиме,
Американская компания Google представила новую операционную систему Android Things. Об этом стало известно 14-го декабря благодаря официальному сообщению.
Компания Google представила свою новую разработку Android Things для интернета вещей. Она поможет улучшать более простые устройства.