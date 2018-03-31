LG обнародовал название своего нового смартфона

Стало известно наименование нового смартфона южнокорейской компании LG. Новинка будет называться Q7.

Никита Готский

Как ныне предполагается, смартфон станет упрощенной версией флагманской модели, как ранее бывало с LG G6 и LG Q6. Тот смартфон вышел в продажу с дисплеем на 5,5 дюймов, процессором Snapdragon на 8 ядер и 3/4 Гб оперативной памяти.Эксперты мобильного рынка считают, что LG Q7 вряд ли сможет похвалиться чем-то особеным. Ему приписывают экран с вырезами, что говорит о том, что модель порадует своей недорогой стоимостью. Специалисты заявили, что на территории России данный аппарат будет продаваться по цене в 19 990 рублей, именно такой ценик дилеры установили на Q6 в прошедшем году.