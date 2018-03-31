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| | LG обнародовал название своего нового смартфона

LG обнародовал название своего нового смартфона

Сегодня, 17:06
Стало известно наименование нового смартфона южнокорейской компании LG. Новинка будет называться Q7.

LG обнародовал название своего нового смартфона

 

Как ныне предполагается, смартфон станет упрощенной версией флагманской модели, как ранее бывало с LG G6 и LG Q6. Тот смартфон вышел в продажу с дисплеем на 5,5 дюймов, процессором Snapdragon на 8 ядер и 3/4 Гб оперативной памяти.

Эксперты мобильного рынка считают, что LG Q7 вряд ли сможет похвалиться чем-то особеным. Ему приписывают экран с вырезами, что говорит о том, что модель порадует своей недорогой стоимостью. Специалисты заявили, что на территории России данный аппарат будет продаваться по цене в 19 990 рублей, именно такой ценик дилеры установили на Q6 в прошедшем году.
Никита Готский
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