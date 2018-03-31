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| | В Китае выпустят зубную щетку-майнера

В Китае выпустят зубную щетку-майнера

Сегодня, 16:40
Зубная щетка поможет вырабатывать криптовалюту. Проектом занимается компания 32Teeth из Китая.

В Китае выпустят зубную щетку-майнера

 

В Поднебесной собираются сконструировать необычную щетку для чистки зубов. Уникальность данного изобретения заключается в том, что человек во время процесса уничтожения бактерий во рту сможет добывать криптовалюту.

Китайский препарат порадует потребителей множеством функций. Кроме самого майнинга, щетка сможет распознать лицо человека, зафиксировать процедуру чистки зубов, проанализировать это и вести статистику. Забывчивым людям препарат напомнит отправиться в ванную и позаботиться о своей улыбке.

Сотрудники компании говорят, что за чистку зубов можно получить токены AYA. Ими оплачиваются услуги стоматологов, а также приборы для гигиены рта. Сбор средств для реализации проекта уже закончен.
Никита Готский
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