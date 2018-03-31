Tesla: В разбившемся в ДТП Model X работал автопилот

При аварии Model X в Калифорнии в машине работал режим автопилота. Об этом рассказали в компании Tesla.

Никита Готский

Представители американской фирмы заявили, что за несколько секунд до ДТП в транспорте сработал режим автопилот, на пункте "минимум" действовал круиз-контроль. Согласно информации Tesla, в период поездки автомобилист неоднократно получал сообщения о важности перевода машины в ручной режим управления, но, как стало известно, за мгновения до аварии руки человека не были на руле Model X.Дорожный инцидент при участии автомобиля компании Tesla X возникла 23 марта в Калифорнии на трассе Highway 101. Кроссовер лишился управления и влетел в отбойник, после чего в нем произошел пожар, через несколько секунд машина взорвалась, водителю не удалось выжить. Американские следователи расследуют произошедшее, тогда отмечалось, что останется неясным, работал ли в Model X автопилот.