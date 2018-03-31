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| | Компания OnePlus не будет выпускать смартфон OnePlus 6

Компания OnePlus не будет выпускать смартфон OnePlus 6

Сегодня, 15:59
Руководитель китайской компании OnePlus Карл Пей на своей странице в Weibo опубликовал пост, в котором говорится об отмене «шестого поколения» OnePlus.

Компания OnePlus не будет выпускать смартфон OnePlus 6

 

Многие эксперты были уверены, что следующим после выхода OnePlus 5 и 5T станет смартфон с названием OnePlus 6. Скорее всего, этого не случится, так как глава компании намекнул на OnePlus 7 и OnePlus 8. На решение пропустить шестую модель смартфона указывает тот факт, что после выпуска OnePlus 3T компания презентовала OnePlus 5, а четвертую модель пропустила.

Эксперты предполагают, что такое решение руководства связано с популярными сегодня смартфонами Apple - iPhone 8 и iPhone 8 Plus и гаджетами Samsung – Galaxy S9 и Galaxy Note 8. Использовав такую же цифру в названии своих телефонов, компания намерена сравняться с самыми популярными брендами.
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