В Израиле изобрели робота, который чистит унитаз

Было представлено новое устройство, которое облегчит жизнь каждого человека. Разработчики в Израиле изобрели робота, чистящего унитаз без помощи человека.

Проект был представлен бизнес партнёрами в Израиле. Новая разработка облегчит процесс чистки унитаза и сведёт участие человека до минимума. На создание такого устройства партнёров вдохновило то, что за последний век человечество не изменило метода уборки столь важного атрибута в доме. Как они утверждали, люди придумали бесчисленное количество вспомогательных средств для уборки туалета, но не изменили метод.Новый робот будет крепиться на ободок унитаза и, после каждого спуска воды, производить автоматическую уборку. Также в дополнение к устройству планируют выпускать специальные вспомогательные средства для дезинфекции и оптимизации чистки.Новый робот находится пока на разработке и появится на рынке лишь в 2019 году. Цена такого помощника будет около $79.С помощью таких разработок человечество сможет свести к минимуму всю рутинную и порой неприятную работу по дому.