В Израиле изобрели робота, который чистит унитаз

В Израиле изобрели робота, который чистит унитазСегодня, 17:30
Новый робот будет крепиться на ободок унитаза и, после каждого спуска воды, производить автоматическую уборку. Также в дополнение к устройству планируют выпускать специальные вспомогательные средства для дезинфекции и оптимизации чистки.
Новый робот находится пока на разработке и появится на рынке лишь в 2019 году. Цена такого помощника будет около $79.
С помощью таких разработок человечество сможет свести к минимуму всю рутинную и порой неприятную работу по дому.
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