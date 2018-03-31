Эксперты назвали преимущества наушников BeatsX над Apple AirPods

Американская компания Apple постепенно теряет свои позиции на мировом рынке в связи с частыми обвинениями в излишней пафосности и дороговизне. В плане наушников исключения не произошло – эксперты признали AirPods хуже, чем BeatsX.

Специалисты отмечают, что гарнитуру от Apple скорее стоит назвать «пафосным аксессуаром», чем действительно практичной вещью. У AirPods есть ряд недостатков, среди которых, в частности, высокая вероятность потери, а, во-вторых, большая зависимость от чехла-пауэрбанка для зарядки, который носить с собой может надоесть. Также эти наушники время от времени перестают продаваться, а когда снова появляются в магазинах, то резко поднимается цена, как сообщает VladTime.

Более выгодно смотрится гарнитура BeatsX. Эти наушники радуют резиновыми насадками под разные типы ушей и специальными креплениями для занятий спортом. Также здесь неплохое качество звука без перекоса к басам, гарнитура быстро заряжается, а батарея держит почти два часа. Кроме того, на BeatsX легко переключать треки, здесь широкий провод, так что наушники не запутываются и, наконец, радует цена, которая на порядок меньше, чем у AppleAirPods.

Ирина Летинская