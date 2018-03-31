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| | Google Pixel 3 с безрамочным дисплеем «засветился» в Сети

Google Pixel 3 с безрамочным дисплеем «засветился» в Сети

Сегодня, 14:41
Смартфон Google Pixel 3 с абсолютно безрамочным дисплеем попал в Сеть. Его фото и видео уже распространились по глобальной паутине, хотя его официальная презентация назначена лишь на конец ткущего года. Также стало известно, что стандартный смартфон получит модификацию в виде XL-версии.

Google Pixel 3 с безрамочным дисплеем «засветился» в Сети

 

Отмечается, что рендерные фото- и видеокадры опубликовала в интернете группа дизайнеров DBS Designing. Они уточнили, что это видео будущего флагмана, и теперь осталось выяснить, насколько оно соответствует истине. Судя по опубликованным снимкам, экран устройства займет 97% поверхности передней панели. Все датчики, а также камера и динамик, будут размещаться в верхней части телефона. Внизу разместится стереосистема, которая обеспечит качественный звук.


Есть информация, что Google Pixel 3 оснастят современным портом USB Type-C, с помощью которого смартфон можно подсоединить к компьютеру и зарядному устройству. Согласно пресс-релизам, гаджет получит функцию защиты от влаги и пыли по стандарту IP68. При таких характеристиках, владелец может быть спокоен за сохранность телефона даже при погружении на глубину до двух метров. Работать устройство будет на базе процессора Qualcomm Snapdragon 845 с частотой 2,8 гигагерца. Телефон оснащен графическим адаптером Adreno 630, шестью «гектарами» оперативки. Интегрированный в Google Pixel 3 модем Snapdragon X20 LTE будет передавать данные со скоростью один гигабайт в секунду. Дата начала продаж и премьеры гаджета пока не сообщается.
Дарья Светозарова
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