По предзаказу покупатели смогут приобрести UMIDIGI A1 Pro за всего 100 долларов

По предзаказу гаджет будет стоить всего 100 долларов. К его доступности прилагаются весьма стоящие технические данные. Оперативная память устройства достигает 3 Гб. Информация будет передаваться на 5,5-дюймовый экран. При этом встроенная память составляет 16 «гектар», а увеличить ее объем за счет карты памяти можно до 256 Гб. Смартфон оснащен двумя камерами: передней и основной. Весит устройство всего 173 грамма, при этом его батарея имеет объем в 3150 мАч.
Телефон может похвастаться дактилосканером, который убережет гаджет от нежелательного проникновения в систему. Работать смартфон UMIDIGI A1 Pro будет на базе процессора от MediaTek МТ6739. Чтобы получить девайс со скидкой необходимо подписаться на фирменную новостную рассылку и оформить предзаказ до 9 апреля.
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