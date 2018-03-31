По предзаказу покупатели смогут приобрести UMIDIGI A1 Pro за всего 100 долларов

Китайский бренд UMIDIGI анонсировал начало продаж своей новинки UMIDIGI A1 Pro. Сообщается, что гаджет на старте торгов будет стоить 140 долларов, однако клиенты, которые сделают предварительный заказ, могут рассчитывать на солидную скидку.

Дарья Светозарова

По предзаказу гаджет будет стоить всего 100 долларов. К его доступности прилагаются весьма стоящие технические данные. Оперативная память устройства достигает 3 Гб. Информация будет передаваться на 5,5-дюймовый экран. При этом встроенная память составляет 16 «гектар», а увеличить ее объем за счет карты памяти можно до 256 Гб. Смартфон оснащен двумя камерами: передней и основной. Весит устройство всего 173 грамма, при этом его батарея имеет объем в 3150 мАч.Телефон может похвастаться дактилосканером, который убережет гаджет от нежелательного проникновения в систему. Работать смартфон UMIDIGI A1 Pro будет на базе процессора от MediaTek МТ6739. Чтобы получить девайс со скидкой необходимо подписаться на фирменную новостную рассылку и оформить предзаказ до 9 апреля.