Жителей США озадачили прямоугольные радужные облака в небе

Очевидцы в США сумели зафиксировать на видео облака правильной прямоугольной формы, которые появились на небосводе. Также очевидцы записали на видео необъяснимые радужные облака.

Не меньшее смущение у пользователей в Сети вызвало появление видеозаписи, на которой мужчина запечатлел необъяснимые радужные облака, застывшие в небе. Многие пользователи заметили, что радужный участок облаков был похож на разлившиеся краски, однако никто не сумел объяснить наличие радуги без начала и без конца.

Александр Вест

В социальных сетях активно обсуждают видеозаписи, на которых жители США столкнулись с необъяснимыми погодными явлениями. На опубликованных видеоматериалах можно заметить, что в небе появилось квадратное облако, которое зависло над городом. Многие пользователи предположили, что данный феномен является игрой света и тени, однако, на загруженном видеоролике отчётливо видно облако, имеющее чёткие грани и угол, как у любого квадрата.