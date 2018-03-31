«Связной» дарит клиентам наушниками Sony WF-1000X при покупке смартфона

Интернет-магазин «Связной» запустил новую акцию, чтобы привлечь побольше клиентов. Теперь, если покупатель успеет до истечения акционного срока приобрести один из двух смартфонов, он получит в подарок наушники Sony WF-1000X премиум-класса.

Дарья Светозарова

Это не обычные наушники, а похожие на AirPods. Здесь речь идет о беспроводной технологии, но на порядок улучшенной. Как и аналоги от Apple, Sony WF-1000X осуществляют звуковоспроизведение через специальный кейс, качество звука намного выше, чем у «яблочных» конкурентов или же у Google Pixel Buds. Розничная цена Sony WF-1000X достигает почти 15 тысяч рублей, но если клиент «Связного» купит один из двух имеющихся в продаже смартфонов от Sony (Xperia XZ2 и Xperia XZ2 Compact), то ему они достанутся совершенно бесплатно.Чтобы получить наушники бесплатно, нужно успеть до 5 апреля текущего года оформить предзаказ и полностью оплатить его. Еще одно преимущество акции – покупка возможна в рассрочку, поэтому обзавестись стильным японским смартфоном и предлагающимся к нему гаджетом могут все желающие. Выдача заказов, в том числе и наушников, начнется уже 6 апреля. Предложение действительно только в интернет-магазине. Другие торговые точки не станут давать «премии». При этом смартфоны Xperia XZ2 оцениваются почти в 60 тысяч рублей, а компактная версия будет стоить на десять тысяч дешевле.