В Татарстане «Мегафон» запустил скоростной интернет LTE-Advanced

Представители оператора мобильной связи «Мегафон» рассказали об усовершенствованной версии интернета стандарта 4G под названием LTE-Advanced, который отныне можно использовать всем абонентам оператора в Татарстане.

Александр Вест

Новый высокоскоростной доступ к интернету появился в Татарстане благодаря подготовкам «Мегафона» к старту чемпионата мира по футболу, который в этом году пройдёт в России. Мобильный интернет, использующий новую технологию LTE-Advanced, скорость которого может достигать 300 мегабит в секунду, появился в таких городах Татарстана как: Нижнекамск, Набережные Челны, Елабуги, Казань, Альметьевск, а также ещё в 20 других населённых пунктах российской республики.Благодаря запуску обновлённого программного обеспечения и использования дополнительных частот связи, работающих в диапазоне 2600 мегагерц, жители Татарстана могут опробовать доступ в интернет с непревзойдённой скоростью. Согласно официальной статистике «Мегафона», скорость доступа в интернет для абонентов в Татарстане выросла в среднем в четыре раза.