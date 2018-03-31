В Татарстане «Мегафон» запустил скоростной интернет LTE-Advanced

Новый высокоскоростной доступ к интернету появился в Татарстане благодаря подготовкам «Мегафона» к старту чемпионата мира по футболу, который в этом году пройдёт в России. Мобильный интернет, использующий новую технологию LTE-Advanced, скорость которого может достигать 300 мегабит в секунду, появился в таких городах Татарстана как: Нижнекамск, Набережные Челны, Елабуги, Казань, Альметьевск, а также ещё в 20 других населённых пунктах российской республики.
Благодаря запуску обновлённого программного обеспечения и использования дополнительных частот связи, работающих в диапазоне 2600 мегагерц, жители Татарстана могут опробовать доступ в интернет с непревзойдённой скоростью. Согласно официальной статистике «Мегафона», скорость доступа в интернет для абонентов в Татарстане выросла в среднем в четыре раза.
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