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| | В Татарстане «Мегафон» запустил скоростной интернет LTE-Advanced

В Татарстане «Мегафон» запустил скоростной интернет LTE-Advanced

Сегодня, 13:02
Представители оператора мобильной связи «Мегафон» рассказали об усовершенствованной версии интернета стандарта 4G под названием LTE-Advanced, который отныне можно использовать всем абонентам оператора в Татарстане.

В Татарстане «Мегафон» запустил скоростной интернет LTE-Advanced

 

Новый высокоскоростной доступ к интернету появился в Татарстане благодаря подготовкам «Мегафона» к старту чемпионата мира по футболу, который в этом году пройдёт в России. Мобильный интернет, использующий новую технологию LTE-Advanced, скорость которого может достигать 300 мегабит в секунду, появился в таких городах Татарстана как: Нижнекамск, Набережные Челны, Елабуги, Казань, Альметьевск, а также ещё в 20 других населённых пунктах российской республики.

Благодаря запуску обновлённого программного обеспечения и использования дополнительных частот связи, работающих в диапазоне 2600 мегагерц, жители Татарстана могут опробовать доступ в интернет с непревзойдённой скоростью. Согласно официальной статистике «Мегафона», скорость доступа в интернет для абонентов в Татарстане выросла в среднем в четыре раза.
Александр Вест
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