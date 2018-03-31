Илон Маск займется производством Lego-кирпичей

Обладатель многомиллиардного состояния и основатель космической корпорации Space Х Илон Маск теперь намерен заняться строительством. Маск также является руководителем Boring Company, которая славится на рынке нестандартными строительными решениями. Теперь же фирма займется созданием конструктора, в который по структуре будет напоминать Lego, но вместо привычных деталей будут использоваться кирпичи.

Дарья Светозарова

Главным достоинством этих кирпичиков будет их сейсмоустойчивость. Это значит, что данный строительный материал можно использовать в районах, где повышенная сейсмическая нагрузка. Делать кирпичи будут из камней, которые добываются при прорубке тоннелей. Реальны величина этого стройматериала позволит использовать его при возведении домов и любых других конструкций, в том числе и неординарных скульптур. Внутри эти кирпичи полые, но прочные. Пустота обеспечит их устойчивость к сейсмическим колебаниям, поскольку они не будут такими тяжелыми, как их обычные аналоги из цемента.Сами производители больше склоняются не к называнию кирпичи, а именуют свои детали строительными кубиками. Первую партию кубиков Маск намерен посвятить Древнему Египет и его Пирамидам. Каждый кирпичик будет качественно обработан, а современные технология позволят всего за сутки построить из него стену небольшого дома.