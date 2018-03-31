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| | Уже 4 апреля игроки начнут тестировать новую карту PUBG

Уже 4 апреля игроки начнут тестировать новую карту PUBG

Сегодня, 11:56
Начиная с 4 апреля игроки мультиплеерного шутера PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) смогут насладиться игрой на новой карте, получившей название «Дикий край». Тестирование карты продлится с 3 по 5 апреля.

Уже 4 апреля игроки начнут тестировать новую карту PUBG

 

Разработчики PUBG оповестили игровое сообщество о том, что «Дикий край» будет оформлен в стиле тропических густых джунглей общая территория которых составила около 16 квадратных километров. Уже 3 апреля с 05:00 по московскому времени игроки смогут поучаствовать в официальном тестировании новой карты, которое будет активно для всех желающих до 5 апреля, когда в 14:00 данная карта вновь окажется недоступной. Стоит напомнить, новая карта окажется в два раза меньшей по размерам с предыдущими локациями мультиплеерных сражений в PUBG.

На тропическом «Диком крае» ожидается более интенсивное взаимодействие с другими игроками, так как на вдвое меньшей карте за выживание продолжат сражаться 100 человек, как и на оригинальных картах.
Александр Вест
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