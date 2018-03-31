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| | Apple внедряет внешние видеокарты в компьютеры Mac

Apple внедряет внешние видеокарты в компьютеры Mac

Сегодня, 11:59
Компьютеры Mac с сегодняшнего дня теперь будут работать с поддержкой внешних видеокарт. Данную функцию в гаджеты внедрили сотрудники корпорации Apple.

Apple внедряет внешние видеокарты в компьютеры Mac

 

Присоединить внешнюю видеокарту к Mac несложно. Для этого пользователю требуется купить готовое решение или же собрать его самостоятельно,после чего подключить графический ускоритель к ПК с помощью разъема USB Type-C, применяя специальный кабель, на территории России который можно приобрести про цене 3000 рублей.

В Apple обещают повышение графической производительности компьютеров при использовании внешней видеокарты. Данный фактор также можно задействовать во время монтажа видео, в играх, но такая опция действительна только в macOS. Представители "яблочной" фирмы советуют пользоваться таким решением для работы над программным обеспечением с дополненной реальностью AR, так как данное взаимодействие улучшает производительность.
Никита Готский
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