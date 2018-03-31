Apple внедряет внешние видеокарты в компьютеры Mac

Компьютеры Mac с сегодняшнего дня теперь будут работать с поддержкой внешних видеокарт. Данную функцию в гаджеты внедрили сотрудники корпорации Apple.

Никита Готский

Присоединить внешнюю видеокарту к Mac несложно. Для этого пользователю требуется купить готовое решение или же собрать его самостоятельно,после чего подключить графический ускоритель к ПК с помощью разъема USB Type-C, применяя специальный кабель, на территории России который можно приобрести про цене 3000 рублей.В Apple обещают повышение графической производительности компьютеров при использовании внешней видеокарты. Данный фактор также можно задействовать во время монтажа видео, в играх, но такая опция действительна только в macOS. Представители "яблочной" фирмы советуют пользоваться таким решением для работы над программным обеспечением с дополненной реальностью AR, так как данное взаимодействие улучшает производительность.