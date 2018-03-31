Huawei добилась патента на смартфон со складным дисплеем

Компания Huawei планирует презентовать инновационный смартфон, который должен стать аналогом Microsoft Surface Microsoft Book. Организация даже добилась патента на установку гнущегося дисплея, получив его 29 марта.

Пойда Анна

С заявлением на получение патента на выпуск смартфона со складывающимся дисплеем, который внешне похож на книгу, руководство Huawei обратилось в международную организацию интеллектуальной собственности еще 19 сентября. Кроме того, в интернете даже выставили эскиз данного гаджета, при этом эксперты пришли к выводу о его практически полной идентичности с устройством Microsoft Surface Microsoft Book.Тем не менее, аппараты будут иметь и некоторые отличия, так как девайс от Huawei получит не два дисплея, а только один, хотя он будет способен складываться. В разложенном положении новы смартфон станет функционировать как планшет.