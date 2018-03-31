Анонсированы различные модификации Google Home для Индии

В 2016 году смарт-колонки Google Home и Google Home Mini были представлены на многих мировых рынках. Однако только в этом году они добрались до индийского рынка, хотя и в модифицированном виде.

Ранее компании удалось успешно реализовать в Индии приложение Google Assistant, которое поддерживало хинди. Учитывая это, корпорация старается как можно скорее реализовать в этой стране свою продукцию, чтобы обогнать своих конкурентов из Amazon.

Стоит упомянуть, что компания Amazon уже успела поставить на индийский рынок свою смарт-колонку Exo&Alexa. Несмотря на то, что устройство разрабатывалось для местного рынка, управление им производится только на английском языке.Стоит отметить, что к плюсам продукции Google стоит отнести то, что они сами определяют местоположение и рекомендует ближайшие кафе, кинотеатры, рестораны и другие заведения.Одним из важнейших факторов, влияющих на успешную реализацию продукции компании, является стоимость гаджетов. Google Home доступен за 129 долларов США, а Google Home Mini можно приобрести за 49 долларов США. При этом стоимость Pixel 2 XL, учитывая характерную для Индии наценку, по-прежнему равняется 950 долларов США. Таким образом, можно предположить, что новая продукция компании не станет популярной.