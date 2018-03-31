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| | Прошла презентация новой игрушки по мотивам Star Wars от компании HasLab

Прошла презентация новой игрушки по мотивам Star Wars от компании HasLab

Сегодня, 12:00
Любители Star Wars могут теперь приобрести уникальную модель Парусной баржи Джаббы от компании HasLab. Новая модель игрушки получила статус самой большой из коллекции к эпопее.

Прошла презентация новой игрушки по мотивам Star Wars от компании HasLab

Недавно компания HasLab на презентации показала модель новой игрушки, посвященной тематике Star Wars. Игрушка является детализированной копией Парусной баржи Джаббы. Благодаря тому, что длина баржи достигает 80 ми в длину, данная модель является самой крупной игрушкой в коллекции к эпопее от компании. К модели самой баржи производитель также добавил фигурки Джаббы Хатт и Яка. Обе фигурки будут по 10 см в длину.

Прошла презентация новой игрушки по мотивам Star Wars от компании HasLab

Компания планировала продать около 5 тысяч экземпляров в первые дни после презентации, однако количество заказов превысило ожидания компании. Всего за несколько дней в компанию поступило 5,5 тысяч заказов и 2,7 миллионов долларов дохода.

Вскоре в начале апреля появится новый буклет от компании, однако, как сообщает представитель HasLab, сама модель новой игрушки войдёт в каталог не ранее чем 28 Февраля следующего года.
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