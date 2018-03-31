Прошла презентация новой игрушки по мотивам Star Wars от компании HasLab

Прошла презентация новой игрушки по мотивам Star Wars от компании HasLabСегодня, 12:00
Вскоре в начале апреля появится новый буклет от компании, однако, как сообщает представитель HasLab, сама модель новой игрушки войдёт в каталог не ранее чем 28 Февраля следующего года.
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