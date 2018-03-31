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| | Разработчик выяснил, что Google собирает больше информации о пользователях, чем говорит

Разработчик выяснил, что Google собирает больше информации о пользователях, чем говорит

Сегодня, 10:01
Дилан Карран, разработчик из Ирландии, решил скачать все данные его «передвижений» внутри системы Google и ужаснулся. Он даже не подозревал, что поисковик знает о нём.

Разработчик выяснил, что Google собирает больше информации о пользователях, чем говорит

 

Дилан Карран был настолько возмущён, что написал 37 твиттов в социальной сети на эту тему и пообещал заняться безопасностью пользователей и защитой их личной информации. Череда громких скандалов вокруг интернет-гигантов, главными из которых стали несколько скандалов с Facebook, заставили пользователей во всём мире по-другому посмотреть на то, чем они занимаются в Сети и как себя защищают.

Скачав данные своей «жизни» в Google (что занимает много времени), многие из них сначала отказываются верить в то, что видят. Компания на самом деле собирает информацию обо всём, что делает человек, открывая браузер Google на любом устройстве: от голосового поиска, сделанного 5 лет назад, до прослушанной вчера музыки. И неважно, удалит ли информацию юзер потом. Она остаётся в «закромах» Google. Фотографии, скачивания, загрузки, любые перемещения или запросы в Google Maps и многое другое навсегда останется на сервере американцев. Больше всего Каррана, как и других, шокировал режим «инкогнито», предполагающий анонимность даже от Google – её нет. Поисковик содержит даже эти данные, не оповещая об этом никого.
Елизавета Трюфель
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