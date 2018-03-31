МТС сократит интернет-трафик в популярном тарифе

В скором времени в тарифе под названием «Мой безлимитище» компания МТС сократит количество интернет-трафика, предоставляемого для пользования клиентам сотового оператора на ежемесячной основе.

Александр Вест

Напомним, «Мой безлимитище» стал доступен для клиентов оператора МТС лишь несколько месяцев назад, а его особенностью стала возможность пользователей вручную выбирать количество предоставляемого интернет-трафика, минут голосовой связи и текстовых сообщений для ежемесячного пользования. Накануне представители МТС обнародовали информацию о том, что вскоре в некоторых версиях данного тарифа количество трафика для интернета будет снижено, а в некоторых версиях увеличено.Нововведения, которые сократят количество доступного трафика в рамках пакета «Мой безлимитище», будут введены лишь для тех клиентов МТС, которые ежемесячно вносят абонентскую плату. Более дорогая версия данного пакета похвастается тремя дополнительными гигабайтами трафика по прежней стоимости.