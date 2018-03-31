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МТС сократит интернет-трафик в популярном тарифе

Сегодня, 09:22
В скором времени в тарифе под названием «Мой безлимитище» компания МТС сократит количество интернет-трафика, предоставляемого для пользования клиентам сотового оператора на ежемесячной основе.

МТС сократит интернет-трафик в популярном тарифе

 

Напомним, «Мой безлимитище» стал доступен для клиентов оператора МТС лишь несколько месяцев назад, а его особенностью стала возможность пользователей вручную выбирать количество предоставляемого интернет-трафика, минут голосовой связи и текстовых сообщений для ежемесячного пользования. Накануне представители МТС обнародовали информацию о том, что вскоре в некоторых версиях данного тарифа количество трафика для интернета будет снижено, а в некоторых версиях увеличено.

Нововведения, которые сократят количество доступного трафика в рамках пакета «Мой безлимитище», будут введены лишь для тех клиентов МТС, которые ежемесячно вносят абонентскую плату. Более дорогая версия данного пакета похвастается тремя дополнительными гигабайтами трафика по прежней стоимости.
Александр Вест
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