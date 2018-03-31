Motorola готовится праздновать 45-летие с момента первого звонка

3 апреля компания Motorola готовится праздновать 45-летие с момента первого вызова сотового телефона. Фирма анонсировала заключение ряда «удивительных сделок».

Первый звонок был сделан 3 апреля 1973 года в Нью-Йорке на первом телефоне Motorola DynaTAC 8000X. Компания хочет это отпраздновать рядом «удивительных сделок» для американских клиентов. Начиная с 3 апреля, Motorola будет продавать избранные смартфоны за 150 долларов. Какие именно телефоны будут включен в этот список, в настоящее время неизвестно, как сообщает VladTime.

В настоящее время за 150 долларов продаётся смартфон Moto Z2 Play. Эксперты предполагают, что цена может снизиться и на другие телефоны, включая флагман Moto Z2 Force, который в настоящее время стоит около 700 долларов.

Ирина Летинская