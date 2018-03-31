Motorola готовится праздновать 45-летие с момента первого звонка

Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Мнения
По словам блогера, пресс-секретарь продемонстрировал свою профнепригодность.
От Редактора
Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…
Официально представлен флагман Motorola – Moto Z2 Force , стоимость которого в США будет составлять не менее 720 долларов, а в продажу выйдет 10 августа 2017
Motorola, которая стала подразделением китайской компании Lenovo, готовится к презентации новых смартфонов. Компания уже начала рассылать журналистам
В Интернете появился снимок нового смартфона Motorola Moto Z2 Force. Картинка дает возможность разглядеть гаджет со всех сторон.