Компания Huawei готова отдать смартфоны и планшеты всего за тысячу рублей

Сотрудники Huawei сообщают, что специальные предложения актуальны только для зарегистрированных клиентов. Так, в рамках первого периода акции можно будет приобрести такие девайсы: Huawei P9 Lite, Huawei MediaPad M3 Lite Premium, смартфон Honor 6C 6, Huawei nova 2, Huawei nova 2, Honor 8, Honor 8 Pro 1Honor 9.
Второй этап акции будет проходить с 12 по 15 апреля. В данный период можно приобрести на сайте девайсы со скидкой до пяти тыс. российских рублей. Юзеры смогут купить модели Honor View 10, а также часы Huawei Watch.
Кроме того, Honor 9 будет доступна по цене 4 000 рублей. Что касается остальных гаджетов, то скидки на них будут составлять 3000 рублей.
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