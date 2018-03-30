Компания Huawei готова отдать смартфоны и планшеты всего за тысячу рублей

Представители бренда Huawei решили провести ряд акций, в честь юбилея интернет-магазина под названием shop.huawei.ru. В этом году ему исполнилось три года. Известно, что акции будут действовать с 4 по 15 апреля на гаджеты Huawei и Honor. Компания отметила, что первые десять клиентов интернет-магазина получат устройства за тысячу рублей.

Татьяна Преображенская

Сотрудники Huawei сообщают, что специальные предложения актуальны только для зарегистрированных клиентов. Так, в рамках первого периода акции можно будет приобрести такие девайсы: Huawei P9 Lite, Huawei MediaPad M3 Lite Premium, смартфон Honor 6C 6, Huawei nova 2, Huawei nova 2, Honor 8, Honor 8 Pro 1Honor 9.Второй этап акции будет проходить с 12 по 15 апреля. В данный период можно приобрести на сайте девайсы со скидкой до пяти тыс. российских рублей. Юзеры смогут купить модели Honor View 10, а также часы Huawei Watch.Кроме того, Honor 9 будет доступна по цене 4 000 рублей. Что касается остальных гаджетов, то скидки на них будут составлять 3000 рублей.