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| | Резко упали цены на Samsung Galaxy A8 и Galaxy A8+

Резко упали цены на Samsung Galaxy A8 и Galaxy A8+

Сегодня, 22:16
С 30 марта стоимость смартфонов Galaxy A8 и Galaxy A8+ от Samsung упала до 29 тыс и 32 тыс рублей соответственно. В России они начали продавать только с 2018 года.

Резко упали цены на Samsung Galaxy A8 и Galaxy A8+

 

Официальное представительство Samsung сообщило о скидке на новые Galaxy A8 и Galaxy A8+ в 5 тыс рублей, благодаря чему гаджеты можно приобрети за 29 и 32 тыс рублей. В магазинах России эти модели смартфонов начали продавать только с января этого года. В числе особенностей данным телефонов фронтальная камера, которая позволяет делать селфи с размытием заднего фона. По словам компании-производителя, цены снижены из-за современных особенностей ситуации на рынке цифровой техники, где появилось много конкурентов с более дешевым товаром.

Galaxy A8 и Galaxy A8+ предлагаются покупателям в трех цветовых решениях – золотистом, черном и синем. Емкость памяти смартфонов составляет 32 Гб, но ее можно увеличить с помощью карты памяти до 256 Гб.

В ближайшем времени на рынок должны поступить Galaxy J8 и J8+ от того же производителя. При увеличении диагонали экраны новинок, уменьшится емкость их батареи, сообщают специалисты.
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