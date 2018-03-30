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| | Magic Leap потребовал от разработчиков хранить AR-очки в сейфах

Magic Leap потребовал от разработчиков хранить AR-очки в сейфах

Сегодня, 21:40
Прошло шесть лет с тех пор, как появился стартап Magic Leap, разрабатывающий очки виртуальной реальности. Уже сделаны первые поставки AR-очков партнерам-разработчикам с требованием хранить их в запертых сейфах.

Magic Leap потребовал от разработчиков хранить AR-очки в сейфах

 

Стартапом Magic Leap уже шесть лет подряд разрабатываются очки дополненной реальности. Первые поставки AR-очков разработчикам-партнерам сделаны, но при этом стартапом выдвигается одно условие – хранить их запертом сейфе.

Для разработки технологий работы AR-очков в марте были привлечены дополнительные 461 млн долларов. Главным инвестором стал госфонд Саудовской Аравии. Кроме того, к финансированию привлечены и некоторые новые инвесторы, чьи имена и не озвучиваются.

В 2017 году разработка Magic Leap была впервые показана и широкой публике. AR-очки получили название Magic Leap One, их поставки назначены после релиза в 2018 году. Кроме очков в наборе пользователя есть контроллер и Lightpack, который представляет собой систему обработки графической информации.
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