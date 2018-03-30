Компания Canon показала возможности 120-мегапиксельного сенсора

Компания электроники Canon показала пользователям возможности 120-мегапиксельного датчика. Сенсор КМОП 120MXS дает возможность сделать изображение с разрешением 13 280 на 9 184 пикселей, что на 60 раз больше Full HD. Однако пока специалисты не придумали, как уменьшить его размер, чтобы встроить в смартфон.

Датчик КМОП 120MXS фотографирует изображения с разрешением 13 280 на 9 184. Но пока датчик большого размера, чтобы встроить его в такие устройства, как смартфоны. Сейчас у разработчиков возник еще один вопрос, как уменьшить его размер. Однако, скорее всего, в ближайшем будущем на полках фирменных магазинов появится зеркальный фотоаппарат с 120-мегапиксельной камерой.

Анна Котова

Корпорация Canon на протяжении двух лет работает над созданием сенсора с невероятным разрешением в 120 мегапикселей. И именно 30 марта вышел в мир ролик, на котором показывается все возможности данной разработки. Отметим, что с помощью данного сканера можно сделать детальное изображение даже в режиме максимального увеличения.