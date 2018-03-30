Valve: Введен запрет на неделю на обмен предметами в CS:GO

Сообщается, что запрет на обмен предметами в игре Counter-Strike: Global Offensive продлится семь дней. Также представители компании-разработчика проинформировали, что эти ограничения необходимы для того, чтобы избежать мошенничества.
Изменениям подверглись: четырехмерный объемный звук, также исправили ошибку в цикличности некоторых звуков, семь дней нельзя обмениваться предметами в игре, а также доработаны некоторые нюансы в Dust 2, Nuke и Canals. Отметим, что все детали новых изменений пользователи могут посмотреть и изучить на официальном портале игры.
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