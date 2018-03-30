Valve: Введен запрет на неделю на обмен предметами в CS:GO

Компания Valve выпустила новый патч для игры Counter-Strike: Global Offensive. В данном обновлении разработчики устранили все недоработки внутри игры, а также ввели запрет на обмен предметами.

Анна Котова

Сообщается, что запрет на обмен предметами в игре Counter-Strike: Global Offensive продлится семь дней. Также представители компании-разработчика проинформировали, что эти ограничения необходимы для того, чтобы избежать мошенничества.Изменениям подверглись: четырехмерный объемный звук, также исправили ошибку в цикличности некоторых звуков, семь дней нельзя обмениваться предметами в игре, а также доработаны некоторые нюансы в Dust 2, Nuke и Canals. Отметим, что все детали новых изменений пользователи могут посмотреть и изучить на официальном портале игры.