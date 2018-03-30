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| | Snapсhat разработал для пользователей уникальную версию Pokemon Go

Snapсhat разработал для пользователей уникальную версию Pokemon Go

Сегодня, 19:44
Разработчики приложения Snapсhat порадовали фанатов мобильной игры Pokemon Go. Уникальная версия приложения будет посвящена Пасхе.

Snapсhat разработал для пользователей уникальную версию Pokemon Go

Snapсhat представил новую версию популярной мобильной игры Pokemon Go. Новая версия игры получила название Great Snapchat Egg Hunt. Главное отличие от оригинала состоит в том, что игрокам нужно будет охотиться не за покемонами, а за яйцами.

Snapсhat разработал для пользователей уникальную версию Pokemon Go

Для поиска пасхальных яиц пользователь должен открыть Snap Map в соответствии со своим местом нахождения, если он находится на территории США или Канады. Яйца можно найти в таких людных местах как кафе, кинотеатры, аэропорты и торговые центры. Для того чтобы завладеть предметом нужно отправиться в указанное место.

Когда игрок прибыл на нужную точку, он открывает 3D World с помощью объектива мобильного устройства и зарабатывает от 1 до 5 очков за находку. 5 очков можно получить за редкое золотое яйцо.

В новой версии приложения нет конкуренции, потому если вы гуляете с другом, то сможете поочерёдно найти пасхальные яйца. Можно также искать предметы целыми группами.
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