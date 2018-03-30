Snapсhat разработал для пользователей уникальную версию Pokemon Go

Snapсhat разработал для пользователей уникальную версию Pokemon GoСегодня, 19:44
Когда игрок прибыл на нужную точку, он открывает 3D World с помощью объектива мобильного устройства и зарабатывает от 1 до 5 очков за находку. 5 очков можно получить за редкое золотое яйцо.
В новой версии приложения нет конкуренции, потому если вы гуляете с другом, то сможете поочерёдно найти пасхальные яйца. Можно также искать предметы целыми группами.
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